Foros

La Iglesia habló claro: un mensaje urgente para un país polarizado

Ustedes, señores obispos, tienen la autoridad moral y el deber profético de recordar que este país no se construyó con gritos, sino con diálogo; no con imposiciones, sino con acuerdos

EscucharEscuchar
Por Germán Salas Mayorga
Obispos.
La Conferencia Episcopal de Costa Rica está formada por ocho obispos diocesanos y un obispo auxiliar, para un total de nueve obispos en servicio activo. (Conferencia Episcopal/Conferencia Episcopal)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
obispossubasta de frecuencias de radio y televisiónpolarizaciónmisión de la IglesiaIglesia católica
Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.