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Diputado Álvaro Ramírez: ‘La Iglesia como brújula moral, un llamado que aplaudimos’

Donde haya propuestas que beneficien a Costa Rica, las apoyaremos. Pero para que ese diálogo sea posible, necesitamos que el Ejecutivo esté dispuesto a sentarse a la mesa sin arrogancia, sin amenazas y sin el inaceptable recurso del insulto

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Por Álvaro Ramírez
Laura Fernández asistió a misa en la Basílica de los Angeles
La mandataria, Laura Fernández, asistió el sábado 9 de mayo a una misa en la basílica de los Ángeles. En la homilía, monseñor Javier Román hizo un llamado a todos los poderes del Estado a asumir juntos la responsabilidad de sacar adelante el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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