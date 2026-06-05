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Hay que admitirlo: la historia la han hecho los ‘progres’

Casi todo aquello que hoy consideramos civilización nació de personas que imaginaron una versión más justa del mundo que les tocó vivir

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Por David Gómez Murillo
Grilletes, esposas antiguas con candado, usadas para encerrar a prisioneros o esclavos entre 1600 y 1800.
Esposas antiguas con candado, usadas para encerrar a prisioneros o esclavos entre 1600 y 1800. (Shutterstock/Imagen)







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