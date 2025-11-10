Foros

La historia del genocidio no ha terminado

Como dijo un antiguo rabino de Berlín en tiempos del régimen nazista, la intolerancia y el odio no son los problemas más urgentes. El problema más urgente, vergonzoso y trágico es el silencio

EscucharEscuchar
Por Alfredo Gei Brealey y Judith Jiménez Torrealba
Srebrenica, Bosnia-Herzegovina, 16 de julio de 2017: Potocari, memorial y cementerio de Srebrenica para las víctimas del genocidio.
En Potocari, Bosnia, un monumento en honor a las víctimas del genocidio en Bosnia-Herzegovina detalla los nombres y año de nacimiento de cada fallecido. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
genocidioGaza

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.