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La guerra del dios de las tres caras

En el seno de las tradiciones cristiana, judía e islámica han existido, a lo largo de la historia, grupos extremistas que recurrieron a la violencia. Sin embargo, esto no significa que estas expresiones de fe promuevan el odio como principio doctrinal

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Por Jose Chacón
Violencia sexual contra niñas y mujeres adolescentes, depresión, ideación suicida
La situación de las mujeres es un termómetro decisivo para aquilatar la calidad moral de una sociedad, más allá de su tradición religiosa. (Shutterstock/Foto)







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