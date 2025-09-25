Foros

La Guerra de Coto de 1921: un ejemplo de abuso de la Historia

En el calendario escolar del Ministerio de Educación se establece como efeméride el 21 de febrero con el nombre de ‘Día de la Batalla de Coto’, pero resulta que en esa fecha no ocurrió combate alguno en Pueblo Nuevo de Coto

Por Juan Rafael Quesada Camacho

El conocimiento del pasado, de la Historia como devenir del ser humano, es esencial en la construcción de la identidad de los pueblos. A eso se le conoce como uso de la historia. Pero igualmente, desde la antigüedad, el control de la memoria ha servido para incrementar el prestigio, justificar gobernantes ególatras y legitimar determinados proyectos ideológicos o grupos de poder. En este caso, la memoria se convierte en un discurso del poder. Entonces, se habla de abuso de la historia.








