El 29 de octubre es día para reconocer un trabajo a menudo invisible pero siempre esencial

Nuestros países invierten con orgullo en puentes, carreteras, puertos, hospitales y redes eléctricas porque conectan territorios y hacen posible la actividad económica. Los cuidados cumplen una función estructural equivalente, aunque no siempre se vean

Por Alejandra Solano Cabalceta, Ana Irene Delgado, Claudia Escobar Mejía, Luz Elena Baños Rivas, Mayerlyn Cordero Díaz, Carmen Montón Giménez, Céline Giusti, y Alejandra Mora Mora
portada de la Ley Modelo Interamericana de Cuidados
La Ley Modelo Interamericana de Cuidados orienta a los Estados sobre principios y definiciones, gobernanza y corresponsabilidad, estándares de calidad, financiamiento e instrumentos de seguimiento. (Cortesía OEA/OAS/Cortesía OEA/OAS)







