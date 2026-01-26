Foros

La gran encuesta del 1.° de febrero

Las encuestas no dejan de ser aproximaciones sujetas a incertidumbre. El problema surge cuando, en el debate público, se convierten en un actor político indirecto y se generaliza la percepción de que ‘todo está decidido’

Por Ferdinand von Herold
Encuestas, porcentajes, sondeos
En los tres procesos presidenciales más recientes, quienes finalmente resultaron electos no encabezaban las encuestas en los días previos a la elección. (Imagen con fines ilustrativos). (Shutterstock/Imagen)







encuestas

