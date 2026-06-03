Foros

La gran duda sobre la extradición de costarricenses que aún divide a los tribunales

La interrogante no es menor: ¿resulta jurídicamente procedente conceder la extradición por hechos ocurridos antes de la reforma constitucional?

EscucharEscuchar
Por Kasandra Mora Salguero
Extradición de Celso Gamboa Sanchéz
El pasado 20 de marzo, bajo un gran despliegue de seguridad, el exmagistrado Celso Gamboa y alias Pecho de Rata fueron trasladados del centro penitenciario La Reforma al aeropuerto Juan Santamaría, para su posterior extradición a Estados Unidos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
extradición de costarricensesProcuraduría General de la RepúblicaKasandra Mora Salguero

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.