Foros

La gran deuda histórica: Costa Rica tiene puertos, pero no ciudades portuarias

La pregunta que la nueva legislatura, el Ejecutivo que acaba de asumir labores y los gobiernos locales deben hacerse al definir sus agendas es elemental pero urgente: ¿queremos seguir gestionando puertos, o vamos, finalmente, a gobernar ciudades portuarias?

EscucharEscuchar
Por Roger Humberto Ríos Duarte
Fotografía de archivo de julio, 2023. Los puntarenenses celebraron, un año más, las Fiestas de la Virgen del Mar, en honor a la Virgen del Carmen. (Andrés Garita para LN )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
puertosciudades portuariasRoger Humberto Ríos Duarte

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.