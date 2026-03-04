La fuerza callada de la delicadeza

La delicadeza es, al final, una forma de amar. No cuesta nada, pero vale mucho.

En tiempos en que la cortesía parece un lujo y la amabilidad, una rareza, conviene volver la mirada hacia una virtud casi olvidada: la delicadeza.

La delicadeza en el trato surge como una virtud silenciosa, pero imprescindible.

Ser delicado no es ser débil ni servil. Es atención sin teatralidad; es respeto sin exageración; es prudencia en la comunicación. Es detenerse y pensar antes de actuar y hablar.

Es uno de los detalles más agradables de la convivencia: en la familia, en el trabajo, en la amistad. La delicadeza embellece la vida cotidiana y hace que los demás se sientan valorados. La verdadera delicadeza nace de la moderación, la templanza y el equilibrio interior.

La familia es donde se enseñan las virtudes que dan fundamento a la delicadeza: la caridad, la justicia, la lealtad, la veracidad, la nobleza. Cuando esa formación falta, siempre queda el camino del esfuerzo personal: trabajar en aprender las virtudes que conducen a la delicadeza y elevar la amabilidad, la gratitud, la afabilidad y la cortesía, con el fin más importante: aprender a amar.

Sabemos lo difícil que se hace la convivencia cuando faltan estas virtudes. En la vida social, y especialmente en la familia, su ausencia crea heridas; su presencia, en cambio, construye hogares donde reinan la comprensión, la generosidad, la solidaridad y la disculpa.

Hay personas de escasa educación formal que, sin embargo, poseen una exquisita delicadeza en el trato. La delicadeza no proviene de la clase social, ni de la formación profesional o técnica, ni del poder económico, sino de una riqueza interior que afina los sentidos y concede esa mirada capaz de ver más alto, más hondo y de forma sublime a todas las personas.

La delicadeza se manifiesta en detalles sencillos y cotidianos: una sonrisa que ilumina el rostro ajeno; la escucha atenta y sincera, dejando de lado cualquier otra distracción; el solicitar todo con un “por favor” y luego dar gracias; el hablar sin gritar ni insultar y el suavizar los roces del carácter con paciencia y un poco de buen humor.

Una sonrisa sincera puede alegrar el día más gris; una palabra amable puede sanar una herida invisible. La delicadeza no cuesta nada, pero vale mucho.

La delicadeza es, al final, una forma de amar. Cuando aprendemos a amar con finura y ternura, mostramos que hemos comprendido lo que nos recuerda san Pablo: “El amor es paciente, es servicial, no se irrita, no piensa mal, todo lo soporta” (1.° de Corintios, 13).

Mariamalia Bulgarelli Mora tiene formación en Administración de Empresas y estudios de posgrado en Matrimonio y Familia.