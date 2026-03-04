Foros

La fuerza callada de la delicadeza

Ser delicado no es ser débil ni servil. Es atención sin teatralidad; es respeto sin exageración; es prudencia en la comunicación. Es detenerse y pensar antes de actuar y hablar

Por Mariamalia Bulgarelli Mora
La delicadeza es, al final, una forma de amar. No cuesta nada, pero vale mucho.







delicadezaMariamalia Bulgarelli

