La fiesta que no viví

Para mí, las elecciones de los ochenta y noventa siempre habían sido una fiesta. Las banderas repartidas en las esquinas, los pitos de los carros, las caravanas improvisadas, las plazas públicas como centros de gravedad

Por Emma Tristán
Plaza pública en campaña. Candidato Óscar Arias en 1986
Una de esas plazas públicas de los años 80 en las que medio país se lanzaba a las calles para ver a su candidato. Esta fue una concentración en la avenida segunda, frente al parque Central. (Archivo LN/Archivo LN)







