Foros

La fe metida de lleno en la negociación política

Como sucede siempre: los líderes evangélicos que negocian con los partidos son los que ocupan los puestos elegibles en las nóminas y los demás hermanos van en puestos de relleno

EscucharEscuchar
Por Carlos Araya Guillén
Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos
En un video, se ve a la candidata Laura Fernández asintiendo mientras el pastor Reynaldo Salazar anuncia los acuerdos hechos con el Partido Pueblo Soberano. Esta es una captura de pantalla de dicho video. (La Nación/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
elecciones 2026creyentes evangélicosoficialismopuestos a diputadosCarlos Araya Guillén

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.