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La familia: el actor económico que la política ignora

El papel económico de la familia va mucho más allá del hogar: influye en el consumo, el ahorro, el cuidado y la estabilidad social

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Por Helena María Fonseca Ospina
Familia, hogar, protección, casa familiar, figuras humanas bajo un techo
La familia es un pilar fundamental tanto en el desarrollo social como en el económico. Así lo siguen viendo la mayor parte de las sociedades. (Shutterstock/Imagen)







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Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

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