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La ética médica ante la presión del algoritmo

La práctica médica ya no ocurre solo en hospitales y consultorios: hoy también se juega en redes sociales, donde el algoritmo premia la visibilidad por encima del criterio clínico

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Por Mauricio J. Guadamuz G.
Médicos influencers, medicina y algoritmo, joven médica haciendo video sobre medicamentos para redes
Una parte de la práctica médica ahora ocurre en redes sociales, plataformas digitales, videos breves y audiencias masivas, donde los algoritmos premian la exposición, la simplificación, la emocionalidad y la viralidad. (Shutterstock/Imagen)







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