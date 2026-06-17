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La escuela que mide cada clic de sus estudiantes

Voluntad, hábito, disciplina, memoria, esfuerzo, excelencia, paciencia y carácter son palabras cada vez más ausentes del vocabulario educativo

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Por Helena María Fonseca Ospina
Primer plano de mano de menor de edad usando una tablet, tableta electrónica, sobre una mesa
El modelo educativo de Alpha School contempla jornadas académicas reducidas y un aprendizaje desarrollado casi íntegramente mediante tabletas y computadoras. (Shutterstock/Imagen)







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Helena María Fonseca Ospina

Helena María Fonseca Ospina

Administradora de Empresas por la Universidad Internacional de las Américas y máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, España. Desde 1996, escribe en Opinión de ‘La Nación’ sobre temas de educación, familia, política y cultura.

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