Foros

La era del ‘scroll’ y el ocaso del pensamiento

Si los ciudadanos no son capaces de comprender discusiones largas, contrastar argumentos y detectar falacias, el debate público se desliza hacia estilos persuasivos que no requieren evidencia; solo emoción, carisma, indignación y espectáculo

EscucharEscuchar
Por Enrique Margery Bertoglia
Lectura de libros vs. adicción al celular. Leer, pensar, pensamiento crítico, hacer scroll, pensamiento complejo
La lectura en pantallas, rápida e interrumpida, altera la profundidad. Si el hábito dominante es leer a saltos, picotear y abandonar, el cerebro se entrena para lo discontinuo. Lo contrario sucede cuando leemos "de verdad". (Shutterstock/Imagen)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
scrollleerpensarpensamiento complejo

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.