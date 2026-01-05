Foros

La era de la ‘des-ilustración’

Hoy, la servidumbre no adopta la forma de cadenas, sino de comodidad cognitiva. Pensar cansa. Leer toma tiempo. Dudar incomoda. El algoritmo promete alivio

Por Rafael Mora Goñi
Joven con expresión de fastidio, cansancio, desinterés, frente a pantalla de laptop, computadora
Hoy no asistimos a la derrota violenta de la razón, sino a algo más inquietante: su abandono voluntario. Pensar da pereza. Cansa. Se ha vuelto un fastidio. (Shutterstock/Foto)







