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La educación inclusiva no puede terminar en sexto grado

¿Qué sentido tiene invertir seis años construyendo inclusión si el sistema la abandona justamente cuando el estudiante ingresa a secundaria?

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Por Rosette Kleiman Neuman
Fotografía de archivo de 2015. El centro educativo Fidel Chaves, en Heredia, adoptó la educación inclusiva con la convicción de que esta beneficia a toda la población estudiantil. (GRACIELA SOLIS)







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