La economía costarricense ya peina canas

Incorporar las canas a la economía es una necesidad económica y una decisión estratégica para sostener el crecimiento, la cohesión social y el bienestar del país en las próximas décadas

Por Byron Salas Conejo
Retrato de grupo de adultos mayores activos, que aún ejercen su profesión u oficio a pesar de la edad y las canas
Es crucial empezar a ver el envejecimiento como una etapa de gran potencial productivo y social. Para ello, se hace necesario eliminar las barreras al empleo con que topan las personas mayores. (Shutterstock/Foto)







población de Costa RicaINECultrabaja tasa de fecundidadeconomía plateadaenvejecimientoCrusa

