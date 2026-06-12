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La diversidad no se tolera; se comprende

La tolerancia resulta una postura insuficiente que implica soportar lo diferente desde una posición de superioridad

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Por Jorge Herrera Murillo
Bandera LGBTI, gais, lesbianas, diversidad sexual
La frase más pertinente de Edgar Morin para este junio es también su desafío más exigente: "Aprender sobre la condición humana significa comprender la unidad y la diversidad en la condición humana". (Shutterstock/Imagen)







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