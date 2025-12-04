Foros

La discapacidad en las próximas elecciones

Según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad 2023, el 18% de la población costarricense mayor de edad (unas 670.000 personas) vive en situación de discapacidad. Si se suman sus familias y redes de apoyo, el potencial electoral es suficiente para incidir en el resultado de las elecciones

EscucharEscuchar
Por Álvaro Mendieta
Discapacidad y elecciones, elecciones 2026, población discapacitada
La accesibilidad y el diseño universal no son favores ni concesiones: son derechos que elevan la calidad de vida de toda la sociedad. (Shutterstock/Ilustración)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
discapacidadelecciones 2026población discapacitadadebate presidencial

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.