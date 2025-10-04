Foros

La dignidad no se jubila

He escuchado la confesión de muchos adultos mayores que se lamentan no por el dolor de sus rodillas, sino por el dolor de sentirse invisibles ante su familia y ante la sociedad

Por Álvaro Solano
La soledad en la vejez es un fenómeno tan real como silencioso y sus consecuencias son demoledoras.







