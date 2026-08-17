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La dignidad humana no termina tras las rejas de una prisión

Los derechos humanos no son un premio por buena conducta. Son el límite que una sociedad democrática decidió imponer al ejercicio del poder. Y ese límite no protege solo a quien hoy está detrás de las rejas de una prisión; nos protege a todos

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Por Floribeth Rodríguez Picado
Plano de detalle de hombres con las manos esposadas, con esposas, con fondo de celda, barrotes, cárcel, detenido
Una sentencia condenatoria no convierte a alguien en una persona sin derechos. (Shutterstock/Imagen)







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