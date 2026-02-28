Singapur lleva muchos años promoviendo los beneficios de la lectura por placer. Tal política se ha hecho acompañar de nutridas bibliotecas públicas con mucho silencio y un ingente inventario de libros para todos los gustos e intereses.

Siempre he pensado que el estudio es la verdadera clave del éxito. No como consigna escolar, sino como una convicción práctica: las personas que leen con disciplina y aprenden de manera constante no solo amplían sus oportunidades económicas, sino que toman mejores decisiones y construyen proyectos de vida más sólidos.

El 30 de julio de 2025, The New York Times publicó el ensayo Thinking Is Becoming a Luxury, de la periodista británica Mary Harrington. En el texto, se advierte de que el uso intensivo de plataformas digitales está debilitando la lectura profunda, la atención sostenida y el razonamiento secuencial. Como consecuencia, se está creando una nueva forma de desigualdad entre quienes conservan la capacidad de pensar con profundidad y quienes quedan atrapados en una cultura de estímulos rápidos y fragmentados.

A este llamado se suma el análisis de John Burn-Murdoch, editor de datos del Financial Times, quien ha documentado cómo el consumo informativo se ha desplazado hacia formatos breves y altamente adictivos, al tiempo que se debilitan la lectura por placer, la memoria de trabajo y la capacidad de sostener un argumento complejo.

La desigualdad no se expresa solo en ingresos. Tobi Thomas, en The Guardian, difundió un estudio publicado en Nature Mental Health que analizó las resonancias magnéticas de más de 10.000 jóvenes y encontró que vivir en sociedades con mayor desigualdad se asocia con cambios estructurales en regiones del cerebro ligadas a la atención, la memoria y el lenguaje, incluso al margen del ingreso individual. Dicho de otra forma: la desigualdad también es cognitiva.

Costa Rica no es ajena a este fenómeno. El Décimo Estado de la Educación, del Programa Estado de la Nación, sostiene que el actual nivel de logro educativo es insuficiente para romper los canales de reproducción intergeneracional de la pobreza y la desigualdad, y subraya que ampliar las capacidades cognitivas de la población es clave para sostener un desarrollo basado en conocimiento y tecnología.

Este diagnóstico no invita al fatalismo, sino a la acción. La lectura por placer, sostenida y profunda, fortalece la memoria, la atención y el pensamiento crítico. Es un gimnasio diario para el cerebro. Además, la neurociencia ha demostrado que el cerebro mantiene su plasticidad durante toda la vida: aprender y leer de forma sostenida modifica la estructura y la conectividad cerebral. Nunca es tarde para entrenar la mente.

La tecnología puede ser aliada en este entrenamiento. Hoy llevamos una biblioteca en el bolsillo: bibliotecas digitales, catálogos abiertos y aplicaciones de lectura permiten acceder a miles de títulos desde el celular. Usar ese dispositivo para leer más es un acto pequeño con efectos grandes.

La llamada a la acción puede ser sencilla pero poderosa: afiliarse a clubes de lectura, crear círculos de estudio, leer 20 minutos diarios, crear hábitos de lectura junto a niños y jóvenes y obsequiar libros como quien regala oportunidades.

Algunos países ya reaccionan con claridad estratégica. En San Salvador se inauguró la nueva Biblioteca Nacional, y Singapur convirtió su Biblioteca Nacional en un centro de formación ciudadana y lectura por placer. Son recordatorios de que invertir en bibliotecas y acceso al conocimiento es invertir en desarrollo.

Nada de esto nos es ajeno. Desde el bachiller Rafael Francisco Osejo hasta Emma Gamboa, Costa Rica entendió que educar es formar ciudadanía. Hoy volvemos a aprender que leer y pensar profundamente es una de las formas más concretas de defender la democracia, la movilidad social y la dignidad humana.

Porque pensar no es un lujo; es una herencia que debemos cuidar.

esteban.chaverrijimenez@ucr.ac.cr

Esteban Chaverri Jiménez es abogado y estudiante de Historia.