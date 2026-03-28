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La desigualdad económica se dispara en Estados Unidos

La economía estadounidense es una autopista con carriles muy separados entre los que van a toda velocidad y los que se mueven a paso de tortuga, o se quedan en la cuneta

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Por Andrés Hernández Alende
Persona con delantal lavando platos sucios en pila de restaurante.
Los precios de los alimentos, los servicios básicos y la vivienda no dejan de subir, y los salarios no aumentan al mismo nivel. Muchos de quienes dependen de empleos poco calificados tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. (Shutterstock/Foto)







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