La democracia peligra con 38 diputados de un mismo partido

Con esa mayoría calificada, en caso de evidente necesidad pública, se pueden suspender los derechos y garantías individuales en la totalidad o parte del territorio

Por Carlos Araya Guillén
El autor llama a los electores a pensar dos veces en los peligros que entraña dar tantas curules a un solo partido político. (Rafael Pacheco Granados)







