La democracia no se agota en el acto electoral

Costa Rica es una nación singular porque, una vez concluida la contienda electoral, se imponen la mesura, la convivencia pacífica y el respeto mutuo

Por Ferdinand von Herold
Bandera de Costa Rica y palomas blancas símbolo de la paz, democracia
Superada la ventisca electoral, corresponde restablecer plenamente la armonía cívica, pasar la página de este capítulo de nuestra historia democrática y mirar hacia adelante con esperanza. (Shutterstock/Shutterstock)







