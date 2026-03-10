Foros

La deficiencia de hierro que Costa Rica debe resolver ya

Esta condición causa fatiga, niebla mental, irritabilidad, depresión e intolerancia al ejercicio. En niños, provoca retrasos psicomotores, irritabilidad, y problemas de atención, memoria y aprendizaje

Por Walter Cartín Sánchez
Mano con guante médico sujeta tubo con muestra de sangre
En Costa Rica, la deficiencia de hierro sigue siendo común en niños de 6 a 24 meses, particularmente en familias de menores recursos. También, en mujeres embarazadas. (Shutterstock/Imagen)







hematologíadeficiencia de hierroanemia

