La crisis de salud que no debatimos en campaña

Niños obesos y sedentarios tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar a edades tempranas enfermedades como la diabetes.

Durante la campaña electoral que acaba de concluir, el debate político se llenó –como ha sido costumbre– de consignas cómodas y diagnósticos incompletos. Por ejemplo, las crisis de inseguridad, educación y salud son un hecho: realidades tangibles que se han profundizado en este gobierno, pero que empezaron en administraciones anteriores.

Sin embargo, en medio del ruido electoral, la crisis en salud se redujo a un solo tema: las listas de espera. Y se evadió deliberadamente la discusión de fondo. Costa Rica enfrenta un modelo agotado, incapaz de responder a los desafíos actuales y futuros. Se necesita un cambio de enfoque: pasar de un sistema centrado en tratar la enfermedad a uno que invierta seriamente en prevención.

Porque el problema no es únicamente cuánto tarda una persona en recibir atención, sino cuánto cuesta hoy enfermarse. Para miles de familias, una consulta privada, un examen diagnóstico o un medicamento se han convertido en gastos que compiten directamente con la alimentación o la vivienda. La salud, que históricamente fue un pilar de equidad social, comienza a transformarse en un privilegio económico.

Este escenario se agrava por la fuga de especialistas de la CCSS debido a las condiciones laborales y a una Ley Marco de Empleo Público que ha hecho que el trabajo público deje de ser atractivo y competitivo. Costa Rica, reconocida históricamente por la calidad y el talento de sus médicos especialistas y profesionales en salud, hoy los pierde por decisiones políticas mal diseñadas y peor ejecutadas. Pero ni siquiera este es el problema más grave.

Hoy el país se enfrenta a una pandemia peligrosa y ya no tan silenciosa: la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles golpean con fuerza a la sociedad. La obesidad infantil ha alcanzado niveles nunca antes vistos, al afectar a más del 30% de niños y adolescentes en edad escolar. Cerca del 50% de los adolescentes afirman que nunca o casi nunca realizan actividad física.

En población adulta, cerca del 80% de las defunciones están directamente relacionadas con enfermedades crónicas no transmisibles. Esto no es una casualidad ni un problema individual: es el resultado de décadas de abandono de la prevención y de una mala dirección de las políticas públicas.

A esta realidad se suma un fenómeno demográfico ineludible: Costa Rica está envejeciendo a gran velocidad. Más personas mayores significa mayor prevalencia de enfermedades crónicas, mayor uso de servicios de salud y, por tanto, mayor presión financiera sobre el sistema. Esto no es una proyección alarmista; es una realidad estadística.

Y lo más grave es que no faltan alternativas; falta voluntad política.

Costa Rica necesita atender de inmediato la política pública de salud: invertir seriamente en prevención, en actividad física y ejercicio, en un envejecimiento activo y en educación de estilos de vida saludable y buena nutrición. Y no como programas decorativos, sino como el eje central del sistema de salud nacional.

También se requiere una reforma profunda en la gestión y el financiamiento del sistema de salud. No más discursos ideológicos ni falsas dicotomías entre lo público y lo privado. Se necesitan decisiones técnicas, transparentes y valientes. Y sí, eso implica decirle a la población que el modelo actual no puede sostenerse sin cambios estructurales reales.

Esto no significa estar en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social. Todo lo contrario. Significa reconocer la realidad para poder fortalecerla. Modernizarla apoyándose en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA), utilizar la tecnología y la innovación como palancas para mejorar la gestión, reducir tiempos y elevar la calidad del servicio. Eso significa también crear alianzas público-privadas bien reguladas que permitan intervenir de manera profunda y efectiva en la salud de la población.

Estos son, entre muchos otros, asuntos que deberá abordar con seriedad el nuevo gobierno: que envejecer en Costa Rica no sea una condena silenciosa y que el acceso a la salud no sea privilegio de unos pocos, sino uno de los pilares fundamentales donde se siga asentando nuestra democracia.

Juan José Hernández es máster en Salud Integral y Movimiento Humano.