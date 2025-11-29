Sin servicios de ambulancia aérea de calidad, no habrá competitividad turística

Ha sido usual que los pilotos del Servicio de Vigilancia Aérea colaboren con las autoridades médicas en casos de emergencias en lugares remotos o de difícil acceso.

La industria del turismo en Costa Rica representa un 6,3 % del producto interno bruto (PIB), y si sumamos los servicios de encadenamiento, alcanza hasta un 8,2% del PIB. La percepción de seguridad médica en el destino influye cada día más en la decisión de viajar. La capacidad tecnológica y logística, la organización del sector salud y sus servicios de emergencias, así como un compromiso con la protección al visitante, son factores a los que da importancia el turista antes de viajar.

El país receptor debe tener respuesta rápida ante accidentes en zonas remotas (montañas, parques nacionales y playas), la capacidad de hacer traslados médicos avanzados desde áreas de difícil acceso, y estabilización temprana y transporte adecuado hasta hospitales de alto nivel, ya que esto le genera confianza al viajero internacional.

En países tropicales como el nuestro, con microclimas y una red vial mal conservada y saturada, se hacen imprescindibles servicios de rescate y evacuaciones aeromédicas que permitan activar rutas rápidas, superar la congestión vial o la falta de carreteras, y acceder a los sitios donde las ambulancias terrestres no puedan llegar.

Si queremos mantener el liderazgo en ecoturismo y turismo de aventura, las autoridades deben estimular y facilitar los servicios públicos y privados que brinden atención y traslados médicos a los turistas.

Un destino con servicios de ambulancia aérea de calidad ofrece ventajas frente a otros; más operadores internacionales están dispuestos a invertir; hoteles y turoperadores pueden vender servicios con mayor respaldo y las aseguradoras muestran más confianza en el país.

Esto, porque una atención aeromédica rápida y adecuada hace que los resultados clínicos mejoren, se reduzcan los riesgos legales y económicos y se controlen las crisis mediáticas.

Por el contrario –y ya lo hemos vivido en nuestro país cuando ocurre un percance grave sin buena respuesta aérea–, cuando la respuesta a la emergencia no es buena, la noticia se viraliza, de inmediato se ve afectada la confianza, disminuyen las reservas y la reputación del país se deteriora.

Los mercados europeos y norteamericanos exigen destinos turísticos que posean disponibilidad de traslados aeromédicos las 24 horas, protocolos de rescate en montaña y mar, y coordinaciones interinstitucionales.

Fortalecer los servicios de vuelos ambulancia en Costa Rica de día y de noche es vital para mantener nuestra imagen internacional de un destino profesional y seguro, y poder seguir recibiendo a millones de visitantes.

Ricardo Hernández Guzmán es paramédico.