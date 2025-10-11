Foros

La compasión, el camino para lograr la Costa Rica que merecemos

En este instante, hay familias en el país con un paciente en casa al que le falta el aire o tiene dolor, cuidadores que se sienten cansados y solos, y hogares que anhelan un dinerito para, por un día, poder cambiar el menú

Por José Ernesto Picado Ovares
Cuidados paliativos, paciente en estado terminal, antes de morir, agonía, fase terminal, compasión, compañía, acompañamiento
El acto de visibilizar a esta población y reconocer que tiene necesidades distintas y urgentes es un paso en la dirección correcta. (Shutterstock/Foto)







José Ernesto Picado Ovares

José Ernesto Picado Ovares

Máster en Cuidados Paliativos de la Universidad de Valladolid, España. Es miembro activo de ALMA y cuenta con más de 20 años de experiencia en la CCSS, donde ha liderado la Clínica del Dolor y servicios geriátricos en el Hospital Raúl Blanco Cervantes. Fundador de la ONG Partir con Dignidad.

