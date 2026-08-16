Foros

La ciudad en un semáforo: prejuicios, desigualdad y soledad

Un minuto de confluencia de experiencias, el reencuentro de clases, de perspectivas, de sesgos cognitivos. De estar en la misma tormenta, pero no en el mismo barco

EscucharEscuchar
Por Ricardo Millán González
Fin de la tarde e inicio de la noche entre presas y semáforos en verde, amarillo y rojo
Mientras el semáforo cambia de rojo a verde, cuatro vidas se cruzan entre la prisa, el materialismo, la pobreza, los prejuicios y la soledad. (Imagen generada con IA/Inteligencia artificial)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreRicardo Millánsemáforossoledad socialdesigualdad urbanaprejuicios socialesdesigualdad económicadesigualdad socialtrabajo informalsoledad urbana
Ricardo Millán González

Ricardo Millán González

Ricardo Millán González es médico especialista en Psiquiatría y profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica (UCR).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.