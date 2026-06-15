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La cita perdida de don Marcelo: el drama silencioso de cientos de adultos mayores en la Caja

Don Marcelo se devolvió resignado, sin decir nada, sin desayunar, sin explicarle a nadie el porqué de su atraso y con el sinsabor de haber perdido el tiempo y la plata de los pases, que tuvo que pedir prestada a un vecino

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Por María Isabel Solís
Primer plano de mano de un adulto mayor sujetando un bastón
Instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social deben formar y capacitar a sus funcionarios en empatía, compasión y sentido común para atender a los pacientes, especialmente a los adultos mayores. (Shutterstock/Foto)







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María Isabel Solís

María Isabel Solís

Periodista y salubrista con 22 años de experiencia en cobertura periodística y 23 años en el desarrollo de proyectos y programas de comunicación en salud.

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