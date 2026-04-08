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La casa de Betania, pero a la tica: una recreación

Una escena conocida, imaginada desde la cercanía, la ternura y la confianza que llegan a compartir los verdaderos amigos

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Por Roberto Guzmán Ovares
Vitral de Jesús con Marta y María en la casa de Betania
Lejos de la formalidad y el protocolo con que los textos bíblicos describen la relación de los hermanos de la casa de Betania con Jesús, este artículo imagina otros diálogos que pudieron darse. (Shutterstock/Imagen)







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Roberto Guzmán OvaresJesúsCasa de BetaniaMarta, María y Lázaro

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