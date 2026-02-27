Foros

La ‘carlanca’ de Caldera: ¿filtro técnico o ‘traje a la medida’?

Mientras el país urge de un puerto eficiente, la licitación de Caldera parece haber sido diseñada para repeler la inversión extranjera de primer nivel

Por Javier García Martínez
Puerto Caldera
El objetivo primordial de modernizar puerto Caldera es superar el rezago y la saturación que hoy asfixian nuestra competitividad y encarecen el costo de vida. (Cortesí/Cortesía Incop)







Puerto Calderafirma filipina ICTSINIIF 16Javier García Martínez

