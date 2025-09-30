Foros

El engranaje secreto que nadie reconoce en la administración pública 

Un administrador o administradora pública de vocación innova y resuelve a pesar de todo. No le endilga su impericia a la maraña de leyes. Tampoco maldice a las ‘ías’ (Contraloría, Procuraduría, Defensoría). Si su propuesta inicial cae, vuelve a empezar, pero con paso más firme

Por Rolando Bolaños G.
