Esa caminata nuestra de cada día

En el camino, aparecen diminutos tesoritos anónimos, sin dueño, que siempre me hacen pensar en qué desechable se volvió nuestro aprendizaje como especie, y en que la tecnología, como nosotros, es pasajera

Por Ana Coralia Fernández
Mujer, señora camina con perro
Respiro profundo y empezamos el regreso. Las correas ya no van tilintes. El jadeo de los perros se atempera con el mío, pero disfruto de cada paso que me acerca a la estación de inicio. (Shutterstock/Shutterstock)







Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

