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La calidad en la atención médica no perdona atajos: los riesgos del proyecto 24.015

El sistema no está cerrado ni limita el ingreso de talento formado fuera de nuestras fronteras, siempre que se apliquen reglas claras para asegurar la calidad de la atención

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Por Elliott Garita Jiménez
Cirugías se verían afectadas por renuncia masiva de médicos especialistas de CCSS.
El punto de fondo no es el origen de los médicos, sino la garantía de calidad. La convalidación no es un trámite innecesario; es un mecanismo técnico que verifica la formación, la experiencia clínica y el conocimiento del perfil epidemiológico nacional. (MEYLIN_AGUILERA)







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