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La Caja de los indicadores, no de los pacientes

Al final, se premia al médico que cumpla con los 15 minutos de consulta o al que no deja minutos sobrantes en el uso del quirófano. No importa cómo, ni de qué forma logró las metas, ni a cuáles ‘usuarios’ sacrificó

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Por María Amalia Matamoros Ramírez
Primer plano con rostro no visible de médica con gabacha blanca y estetoscopio atendiendo a paciente
La Administración únicamente entendió que el buen funcionamiento era la eficiencia, pero nunca se midió la calidad de la atención ni la resolución real de la enfermedad del paciente. (Shutterstock/Foto)







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