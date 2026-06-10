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La Caja cumple 85 años y afronta su hora más crítica

Las alarmas están encendidas sobre el financiamiento actual y futuro de la Caja, particularmente del IVM

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Por Marvin Herrera Araya
12/04/2024 San José. Edificio central de la Caja Costarricense de Seguro Social; La Caja; CCSS. Foto: Rafael Pacheco Granados
La Caja está profundamente enraizada en el corazón de los trabajadores y también en el de quienes, por edad, salud o condición de pobreza, recurren a sus servicios médicos. (Rafael Pacheco Granados)







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