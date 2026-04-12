Foros

La bicicleta del jaguar

El agricultor de piña, de café, de banano recibe hoy ¢233 menos por cada dólar que exporta respecto al pico de 2022

EscucharEscuchar
Por Álvaro Alpízar Antillón
Papeles y reportes financieros sobre inversión extranjera directa en Costa Rica, relacionados con la caída de la IED desde Estados Unidos y el análisis económico del BCCR y Procomer
El operador turístico rural ve cómo Costa Rica se encarece frente a sus competidores. La pyme manufacturera compite contra importaciones un 30% más baratas gracias al tipo de cambio. Esa pérdida no aparece en el PIB agregado ni en ningún titular sobre la "economía jaguar". (Shutterstock /Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro Alpízar Antillóneconomía jaguarapreciación cambiariatipo de cambioBanco Centralemisión monetaria

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.