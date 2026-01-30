Foros

La Asamblea no es el problema; lo es la forma en que la integramos

Las curules terminan siendo ocupadas por operadores políticos, familiares, ‘pegabanderas’ o aliados de financistas de campaña, cuya principal credencial es la lealtad partidaria del momento y no la capacidad técnica, la experiencia o la solvencia ética requeridas

Por Félix Badilla Murillo
26/02/2027, San José, Edificio de la Asamblea Legislativa.
Muchos han llegado a la conclusión de que si el problema es la falta de mayoría, la solución sería obtener una mayoría absoluta de diputados que permita aprobar leyes sin mayores resistencias. Pero esta lectura simplifica en exceso un problema mucho más profundo y estructural. Acá, el edificio de la Asamblea Legislativa. (Jose Cordero)







