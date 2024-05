La amenaza sanitaria del cambio climático es peor de lo que pensamos

Casi todo el mundo coincide en que el cambio climático es la mayor amenaza para la salud de las personas. Un aumento de 2 °C en las temperaturas globales (umbral que probablemente cruzaremos a finales de este siglo) puede cobrarse hasta 1.000 millones de vidas, con causas de muerte que incluirán fenómenos climáticos extremos, olas de calor, sequías, inundaciones, brotes de enfermedades infecciosas y escasez de alimentos.

Pero la situación puede terminar siendo peor, porque los pronósticos actuales no tienen en cuenta el inevitable aumento de la resistencia a los antibióticos (RA).

El cambio climático puede tener un profundo efecto sobre la RA; hay cada vez más pruebas de que un clima adverso y el aumento de temperaturas facilitan la aparición y difusión de patógenos resistentes a fármacos.

Pero los modelos que se usan para medir los efectos sanitarios del cambio climático (lo mismo que las políticas oficiales en respuesta al calentamiento global) pasan por alto el creciente riesgo de dicha resistencia, y este descuido inmenso hará más difícil tratar infecciones y mantener la salud de la población.

Aumento de infecciones

Aunque un planeta más cálido supone mayor riesgo de extinción para casi 11.000 especies , también puede ofrecer condiciones más favorables a bacterias y hongos. Temperaturas más altas se asocian con mayores tasas de crecimiento bacterial e infección, y también pueden generar presión evolutiva sobre los microbios, llevándolos a mutar y desarrollar RA.

Un estudio reciente en China halló que a cada grado Celsius de aumento de la temperatura del aire le corresponde un 14 % de aumento de infecciones con Klebsiella pneumoniae resistente a fármacos y un 6 % de aumento de infecciones con Pseudomonas aeruginosa resistente a fármacos.

Asimismo, los fenómenos climáticos extremos, en particular las inundaciones y las sequías, aumentarán la difusión a través del agua de enfermedades infecciosas, como el cólera y la fiebre tifoidea, además de la resistencia a fármacos.

Estos eventos suelen interrumpir el acceso a saneamiento y agua potable, con lo cual dificultan la prevención y el control de infecciones. Además, la densidad urbana tiende a acelerar la transmisión de patógenos. Según algunas estimaciones, la crisis climática provocará el desplazamiento de 1.200 millones de personas de aquí al 2050; el resultado probable será un hacinamiento creciente en las ciudades.

La RA es una crisis global en aumento. En el 2019 se relacionó con casi 5 millones de muertes, lo que la convierte en uno de los principales asesinos mundiales. La Organización Mundial de la Salud señala que la RA es, junto con el cambio climático, una de las diez principales amenazas sanitarias globales; y la dirigencia internacional está decidida a hacerle frente: en setiembre, en paralelo con la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebrará una reunión de alto nivel.

Peligro subestimado

Pero muchos todavía piensan en la RA y el calentamiento global como hechos separados. Por ejemplo, el último informe Countdown de la revista Lancet sobre salud y cambio climático no habla de RA, resistencia a fármacos o antibióticos.

Del mismo modo, la secretaría cuatripartita de la iniciativa One Health (formada por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la OMS y la Organización Mundial de Sanidad Animal) no ha estudiado la relación entre el calentamiento global y la RA (por no hablar del efecto de esta última sobre los riesgos sanitarios del cambio climático).

La comunidad internacional no está prestando la debida atención al impacto del cambio climático sobre la salud de la gente y las posibilidades terapéuticas. En preparación para la creciente crisis de RA, tenemos que dar cada vez más importancia a la prevención y el control de infecciones y, sobre todo, asegurar un uso razonable de los antibióticos.

Esto demandará el desarrollo de nuevos antibióticos (algo que a menudo no resulta atractivo para las empresas farmacéuticas), además de hacer las inversiones correctas y crear los incentivos correctos para que los que ya existen lleguen a quienes los necesitan.

Con este fin, se alienta la creación de nuevos fármacos y trabajar para mejorar el acceso (en particular en los países de bajos ingresos) a antibióticos esenciales que ya están en el mercado. Usar y distribuir los antibióticos en forma equitativa se volverá cada vez más relevante, porque lo mismo que con el cambio climático, las comunidades más pobres suelen ser las más afectadas por la RA.

Pero eso no bastará. Los gobiernos de todo el mundo tienen que aumentar en forma sustancial los fondos destinados a la investigación de la RA, para dar respuesta a nuevas formas de resistencia a fármacos causadas directa o indirectamente por el calentamiento global.

Para ello es necesario incluir la RA entre las contingencias del cambio climático y, sobre todo, verla como un problema conectado con el aumento de temperaturas, no separado; y esto debe comenzar en la reunión de alto nivel de la ONU sobre RA de setiembre y en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP29) de este año en Bakú. De lo contrario, la eficacia de los fármacos que ya existen empezará a fallar justo cuando más los necesitamos.

Manica Balasegaram es director ejecutivo de la Alianza Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos.

