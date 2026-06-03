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La amarga paradoja del café costarricense

No debería persistir la contradicción de que el prestigio internacional del café costarricense crezca al tiempo que muchos de quienes lo producen enfrentan condiciones económicas cada vez más difíciles

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Por Alejandra Henríquez Oviedo
Aunque Costa Rica posee condiciones ideales para producir café de alta calidad, hacerlo es cada vez más costoso. (Rafael Pacheco Granados)







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