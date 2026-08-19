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La Alemania de 1933 y la Costa Rica de hoy

En 1933, el pueblo alemán no fue despojado de sus derechos solo por la fuerza. Hubo un consentimiento social generalizado para perder la libertad de tránsito, renunciar a la libertad de expresión y aceptar el encarcelamiento de opositores, judíos y personas con discapacidad sin pruebas ni procesos judiciales

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Por Augusto Alvarado Boiribant
Núremberg, Alemania. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, en 1934, en una conferencia del partido en el centro de propaganda de Bückeberg.
Núremberg, Alemania. Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, en 1934, en una conferencia del partido en el centro de propaganda de Bückeberg. (Shutterstock/Foto)







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