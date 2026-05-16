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‘Keibril, hundida en el silencio’: una discusión urgente sobre protección y Estado

En protección social, eficiencia significa llegar a tiempo, coordinar bien, actuar con sentido de urgencia, sostener el seguimiento y producir cambios reales en la vida de las personas

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Por José Mairena M.
Portada del libro 'Keibril, hundida en el silencio', de los periodistas Ronald Moya y Rodolfo Martín
El libro 'Keibril, hundida en el silencio' puede leerse como un documento de conciencia pública. (Cortesía/Imagen)







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