Jóvenes mentores de otros jóvenes: la iniciativa de potencial inimaginable

Por más de una década, como mentor y líder de la ONG Dale una mano a Costa Rica, he visto de cerca a chicos y chicas con edades desde los 13 años servir con talento y pasión en programas de apoyo a jóvenes en vulnerabilidad

Por Orlando Carvajal Valdés
Jóvenes ayudando a otros jóvenes, compartir de juventud, jóvenes y trabajo en equipo
Imaginemos cuántos adolescentes en vulnerabilidad se beneficiarían de un Comité Cantonal de la Persona Joven en su cantón. (Shutterstock/Shutterstock)







