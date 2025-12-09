Foros

Jorge Luis Pinto y la oportunidad que no quisimos aprovechar

El aficionado costarricense merece un fútbol competitivo, honesto y de alto nivel. Jugadores que disputen el balón con autoridad, sin recurrir al engaño; que demuestren técnica, táctica y actitud en cada partido

Por Luis Guillermo Morales Alfaro
Jorge Luis Pinto insistió en revisar nuestra identidad futbolística: menos espectáculo innecesario, menos pérdida de tiempo y más rigor táctico. (ORLANDO SIERRA)







