Foros

Italia, América Latina y el Caribe: juntos por el crecimiento económico

Existe una dimensión de nuestras relaciones que no debe subestimarse: la pertenencia común a un sistema de valores que nos impulsa a defender juntos la democracia, los derechos humanos y libertades fundamentales, la justicia, el Estado de derecho y el multilateralismo

EscucharEscuchar
Por Antonio Tajani
Bandera de Italia, pareja con bandera italiana
Italia, América Latina y el Caribe constituimos una comunidad cohesionada y determinada a defender los valores de la paz, el desarrollo y la democracia. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ItaliaAmérica Latina y el Caribeministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de ItaliaItalia - América Latina y el Caribe: una asociación en crecimiento

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.